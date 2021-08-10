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Ортега рассказал, что был бы готов сдать бой за миллион долларов

10:02
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Претендент на титул UFC Брайан Ортега рассказал, за сколько готов сдать бой.

«Я дерусь бог знает сколько, однако еще никогда не видел столько денег... Да, я определенно позволю надрать себе зад за миллион. Но, безусловно, не в следующем бою! Следующий поединок я точно не проиграю», — сказал Ортега на подкасте Calabasas Fight Companion.

Бой Отрега — Волкановски станет главным на турнире UFC 266, который пройдет в Лас-Вегасе 25 сентября.

30-летний Ортега за свою карьеру одержал 14 побед и потерпел одно поражение. Его будущий 32-летний соперник имеет следующую статистику: 22-1.

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Сергей Разин все материалы автора

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