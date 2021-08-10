Ортега рассказал, что был бы готов сдать бой за миллион долларов

Претендент на титул UFC Брайан Ортега рассказал, за сколько готов сдать бой.

«Я дерусь бог знает сколько, однако еще никогда не видел столько денег... Да, я определенно позволю надрать себе зад за миллион. Но, безусловно, не в следующем бою! Следующий поединок я точно не проиграю», — сказал Ортега на подкасте Calabasas Fight Companion.

Бой Отрега — Волкановски станет главным на турнире UFC 266, который пройдет в Лас-Вегасе 25 сентября.

30-летний Ортега за свою карьеру одержал 14 побед и потерпел одно поражение. Его будущий 32-летний соперник имеет следующую статистику: 22-1.