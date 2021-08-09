Адесанья: «Сирил Ган — мозговитый и систематичный боец. Очень опасный»
9 августа 2021, 23:56
Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья поделился мнением о временном чемпионе UFC в тяжелом весе Сириле Гане.
«Мозговитый боец. Буду называть его «мозговитый Сирил». Думающий, очень систематичный боец. Пап-пап-пап-пап, потом бум — и все. Очень опасный. Бой с Франсисом будет интригующим. Франсис тоже изменился, он теперь дерется терпеливо. Но этот мозговитый Сирил опасен», — сказал Адесанья на своем YouTube-канале FREESTYLEBENDER.
8 августа Ган нокаутировал Деррика Льюиса в 3-м раунде и стал временным чемпионом UFC в тяжелом весе.
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