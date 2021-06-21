Полутяжеловес из Австрии Александ Ракич уверен, что он станет самым большим испытанием в карьере действующего чемпиона UFC Яна Блаховича.

«Я самый быстрый парень в дивизионе, — сказал Ракич в интервью Джеймсу Линчу. — Думаю, что стилистически Блахович подошел бы даже лучше, чем Тиаго Сантос. Моя реакция и мои движения... Я занимаюсь единоборствами так много лет. Я начал заниматься кикбоксингом, когда мне было 13 лет. Мой первый бой состоялся, когда мне было 14 лет. В первом бою я весил 68 кг. Скорость никуда не делась».

«Конечно, будет тяжелая битва, но я совершенствуюсь с каждым днем. Я тренируюсь, и у меня за спиной чертовски хорошая команда. Мы работаем над каждой деталью. Последний лагерь был просто потрясающим. Мы записываем на видео весь тренировочный процесс, а затем вместе собираемся и изучаем детали. Например, тренер по борьбе или тренер по ударной технике, если он видит что-то, что мы могли бы улучшить, сразу же на следующий день мы работаем над этим. Детали решают все. Поэтому после каждого боя вы видите улучшенную версию Александра Ракича. Это всего лишь вопрос времени, когда случится нокаут или болевой прием. Я очень усердно работаю над этим, и я думаю, что у нас с Яном выйдет невероятный бой».

В последнем бою, который состоялся в марте на UFC 259, Ракич победил Тиаго Сантоса единогласным решением судей. До этого 29-летний австриец побеждал Энтони Смита — так же судейским решением.

Блахович на том же турнире UFC 259 победил ранее небитого в ММА Исраэля Адесанью по итогам 5-ти раундов. В сентябре 38-летний поляк встретится с Гловером Тейшейрой.