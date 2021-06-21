Ян Блахович заявил, что готов драться с Джоном Джонсом в тяжелом весе UFC

Чемпион UFC в полутяжелом весе Ян Блахович заявил, что готов ради поединка против лидера рейтинга P4P Джона Джонса перейти в тяжелый вес.

«Я надеюсь, что Джон Джонс наконец подерется в тяжелом весе. Я все еще жду его — где угодно и когда угодно. Также надеюсь, что он перестанет нести всякую чушь и даст мне то, что обещал после моей победы над Кори Андерсоном (поединок с ним, — прим. «СЭ»). Я готов драться с Джонсом и в тяжелом весе. Для меня это не проблема. Я могу сделать это даже на заднем дворе. Мне все равно», — цитирует Блаховича Sportskeeda.

Летом 2020 года 33-летний Джонс объявил о переходе в тяжелый дивизион. С тех пор вакантным титулом полутяжелого веса завладел 38-летний Блахович, нокаутировавший Доминика Рейеса во втором раунде UFC 253.