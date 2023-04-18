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Гилберт Бернс: «6 мая я должен подраться с Белалом Мухаммадом»

Давид Хачатрян
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Пятый номер рейтинга UFC Гилберт Бернс (22-5) сообщил, что его следующий бой может состояться на UFC 288 против Белала Мухаммада (22-3).

«Я уважаю Дастина Порье. Я знаю, что ты настоящий зверь. 6 мая я должен подраться с Белалом [Мухаммадом] за звание главного претендента. Я думаю, что наш с тобой бой будет на загляденье! Ничего кроме уважения», — написал Бернс в Twitter, на что Порье ответил: «Респект, Гилберт! Я могу сделать вес полусреднего дивизиона, и я не совсем в боевой форме, но все решают деньги».

На этот диалог отреагировал Белал Мухаммад, написав Бернсу: «Теперь ты вызываешь легковесов», на что бразилец ответил: «Это бойцовская игра! Чтобы вызвать кого-то на бой, тебе нужно быть мужиком и сделать вес! Я тебе не друг! Сделай вес, и мы будем драться!» Затем Мухаммад написал: «Лол, я не хочу быть твоим другом. Я хочу драться, так что давай драться».

Бернс победил Хорхе Масвидаля единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28) 8 апреля на UFC 287 в Майами, США.

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