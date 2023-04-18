Корейский Зомби принял вызов Холлоуэя: «Погнали!»

Шестой номер рейтинга UFC в полулегком весе Чэн Сон Джунг, он же Корейский Зомби (17-7), ответил экс-чемпиону Максу Холлоуэю, который после победы над Арнольдом Алленом (19-2) бросил вызов Зомби.

«Холлоуэй! Если ты хочешь подраться со мной когда угодно и где угодно, то погнали, братан!» — сказал Зомби на видео, опубликованном в соцсетях.

Холлоуэй победил Аллена единогласным решением судей (49-46, 49-46, 48-47) 15 апреля на UFC on ESPN 44 в Канзас-Сити, США.