Волкановски: «Родригес — один из самых опасных моих соперников. Он научился драться на всех дистанциях»

Чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски поделился ожиданиями от поединка с Яиром Родригесом на UFC 290.

«Я смотрю на него как на внушительного претендента, — сказал Волкановски в интервью MacLife. — Он, возможно, один из самых опасных соперников, с кем я когда-либо дрался. Если мы говорим о непредсказуемости, нокаутирующей силе, широком арсенале — его нужно воспринимать очень серьезно.

Раньше он в основном дрался только на одной дистанции, был очень хорош в исполнении всех этих ярких техник. Сейчас он комфортно чувствует себя на всех дистанциях, он очень непредсказуемый и когда ты прессингуешь его и когда ты работаешь на длинной дистанции. Он может драться везде, со всех углов".

Поединок Волкановски и Родригеса пройдет 8 июля на UFC 290 в Лас-Вегасе.