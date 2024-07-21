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21 июля, 23:45

Путилин заявил, что Россия обошла Таиланд в тайском боксе

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Президент федерации тайского бокса России Дмитрий Путилин прокомментировал три досрочных победы российских тай-боксеров на турнире ONE в Таиланде.

«Наша федерация уже давно и успешно лидирует на международной арене. Мы выигрывали пять подряд чемпионатов мира по любителям среди взрослых и более десяти среди младших возрастов. Этот успех был не необычен, а предсказуем. Сейчас наши спортсмены не менее удачно выступают в профессиональных лигах ONE, RCC и других. Каждый из этих троих спортсменов имеет перспективы в борьбе за высшие титулы. Очень хорошо сейчас развивается Дагестанская федерация», — цитирует Путилина Vprognoze.ru.

19 июля российские тай-боксеры Ильяс Мусаев, Абдулла Даякаев и Ассадулла Имангазалиев нокаутировали представителей тайской школы муай-тай на турнире лиги ONE в Бангкоке.

Источник: Vprognoze.ru
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