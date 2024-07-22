Сулумов сообщил, когда «Наше Дело» намерено провести новый турнир
Бывший чемпион AMC Fight Nights в легком весе Магомед Сулумов заявил, что лига «Наше Дело» может провести следующий турнир 24 августа. Об этом боец сообщил MMA.Metaratings.ru.
Главным боем турнира «Наше Дело 85» станет поединок победителя Гран-при ACA в легком весе Эдуарда Вартаняна и Александра Грозина. Официально лига еще не анонсировала дату и место проведения. Ожидается, что это случится в ближайшее время.
В начале июля стало известно, что Сулумов подписал долгосрочный контракт с «Нашим Делом». Дебютный поединок в лиге Магомед проведет на предстоящем турнире против Бахтияра Оразгельдыева.
27-летний Сулумов последний бой провел против Александра Сарнавского в феврале этого года на турнире AMC Fight Nights 123. В этом поединке, который был остановлен в третьем раунде, Магомед потерпел поражение сабмишном. На его счету в смешанных единоборствах 10 побед и три поражения.