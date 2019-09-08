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Прыжок Хабиба из клетки глазами главы UFC. Видео

01:06

Россиянин Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье в главном бою турнира UFC 242 в Абу-Даби. Бой был остановлен в третьем раунде. После победы Нурмагомедов перемахнул через октагон, чтобы отпраздновать победу со своим отцом Абдулманапом.

Глава UFC Дана Уайт опубликовал на своей странице в Twitter видео, как это выглядело его глазами.

«Безумие», — написал Уайт.

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Материалы сюжета: Хабиб Нурмагомедов – Дастин Порье: главный бой UFC 242




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