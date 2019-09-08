Прыжок Хабиба из клетки глазами главы UFC. Видео
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Россиянин Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье в главном бою турнира UFC 242 в Абу-Даби. Бой был остановлен в третьем раунде. После победы Нурмагомедов перемахнул через октагон, чтобы отпраздновать победу со своим отцом Абдулманапом.
Глава UFC Дана Уайт опубликовал на своей странице в Twitter видео, как это выглядело его глазами.
«Безумие», — написал Уайт.
MADNESS @TeamKhabib pic.twitter.com/76d5GUt2xZ— Dana White (@danawhite) September 7, 2019
Материалы сюжета: Хабиб Нурмагомедов – Дастин Порье: главный бой UFC 242