Гаджиев: «Я всегда был открыт к формату стенка на стенку с другими лигами»

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев заявил, что он открыт к проведению турнира в формате «стенка на стенку» с другими российскими лигами.

«Я всегда был открыт к формату «стенка на стенку», — сказал Гаджиев «СЭ». — ACA заинтересованы к такому формату исключительно с UFC или Bellator? Они от этого ничего не выиграют, и сейчас объясню почему: это же ММА, и вдруг боец другой лиги случайно, как может кому-то показаться, выиграет у бойца лиги ACA. Что потом говорить о спортивной составляющей?»

«А нам, например, я не хочу, чтобы мой раскрученный пацан... Взять того же Макса Буторина, набирающего обороты. Почему я, например, готов, чтобы он дрался с Сайгидом Изагахмаевым? Победит он или нет, но Сайгид — ученик Абдулманапа, у них бой в главном карде, и это в любом случае круто для Макса. Вот за такое противостояние я двумя руками. А если он сейчас должен драться с каким-то пацаном из ACA, с хорошим, крепким бойцом, но которого никто не знает, что от этого получит Макс? Ничего не получит».

Бой Буторин — Изагахмаев, о котором упомянул Гаджиев, состоится 17 сентября в Москве на совместном турнире AMC Fight Nights и EFC памяти Абдулманапа Нурмагомедова.

В главном событии вечера ветеран ММА и по совместительству президент лиги EFC Шамиль Завуров сразится с действующим чемпионом AMC Fight Nights в легком весе Нариманом Аббасовым.