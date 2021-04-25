«Проклятие Андерсона Силвы!» Реакция бойцов UFC на травму ноги Уайдмана в бою с Холлом
В главном карде турнира UFC 261 состоялся бой в среднем весе между Крисом Уайдманом и Юрайей Холлом. Поединок завершился на 17-й секунде первого раунда, когда Уайдман неудачно нанес лоу-кик правой ногой, попав чуть ниже коленного сустава. Последствия оказались ужасающими — Уайдман сломал голень пополам.
36-летний Уайдман — экс-чемпион UFC, который когда-то побеждал легендарного Андерсона Силву. Причем дважды. В первом бою, который состоялся в июле 2013 года, Уайдман сенсационно нокаутировал бразильца во втором раунде. А спустя 5 месяцев в реванше случилось неожиданное — Силва сломал ногу при попытке нанести левый внутренний лоу-кик.
Вот как отреагировали бойцы UFC на жуткую травму ноги Уайдмана, полученную во время боя с Холлом.
Майкл Биспинг, бывший чемпион UFC в среднем весе:
«Срань господня! В каком безумном мире мы живем! Вы не можете такое предсказать».
Алан Джубан, полусредневес UFC:
«О боже, нет!!!»
Дмими Манува, бывший полутяжеловес UFC:
«Проклятие Андерсона Сильвы!!»
Майк Перри, полусредневес UFC:
«Как аукнется, так и откликнется»
Клаудиа Гаделья, представительница женского минимального веса UFC:
«О боже, черт возьми»
Деррик Льюис, тяжеловес UFC:
«Я больше никогда не буду бить ногой»
Майкл Биспинг, бывший чемпион UFC в среднем весе:
«Мы с женой так громко кричали во время повтора, что собаки сходили с ума».
Нейт Диас, полусредневес UFC:
«Это пи**ец»
Келвин Гастелум, средневес UFC:
«Молюсь за Уайдмана. Желаю ему наискорейшего восстановления!»
Татьяна Суарес, представительница женского минимального веса UFC:
«Боже мой. у меня болит сердце».
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