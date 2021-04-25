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«Проклятие Андерсона Силвы!» Реакция бойцов UFC на травму ноги Уайдмана в бою с Холлом

07:05
Крис Уайдман сломал ногу во время боя против Юрайя Холла. Фото USA Today Sports
Крис Уайдман сломал ногу во время боя против Юрайя Холла. Фото USA Today Sports

В главном карде турнира UFC 261 состоялся бой в среднем весе между Крисом Уайдманом и Юрайей Холлом. Поединок завершился на 17-й секунде первого раунда, когда Уайдман неудачно нанес лоу-кик правой ногой, попав чуть ниже коленного сустава. Последствия оказались ужасающими — Уайдман сломал голень пополам.

36-летний Уайдман — экс-чемпион UFC, который когда-то побеждал легендарного Андерсона Силву. Причем дважды. В первом бою, который состоялся в июле 2013 года, Уайдман сенсационно нокаутировал бразильца во втором раунде. А спустя 5 месяцев в реванше случилось неожиданное — Силва сломал ногу при попытке нанести левый внутренний лоу-кик.

Вот как отреагировали бойцы UFC на жуткую травму ноги Уайдмана, полученную во время боя с Холлом.

Майкл Биспинг, бывший чемпион UFC в среднем весе:

«Срань господня! В каком безумном мире мы живем! Вы не можете такое предсказать».

Алан Джубан, полусредневес UFC:

«О боже, нет!!!»

Дмими Манува, бывший полутяжеловес UFC:

«Проклятие Андерсона Сильвы!!»

Майк Перри, полусредневес UFC:

«Как аукнется, так и откликнется»

Клаудиа Гаделья, представительница женского минимального веса UFC:

«О боже, черт возьми»

Деррик Льюис, тяжеловес UFC:

«Я больше никогда не буду бить ногой»

Майкл Биспинг, бывший чемпион UFC в среднем весе:

«Мы с женой так громко кричали во время повтора, что собаки сходили с ума».

Нейт Диас, полусредневес UFC:

«Это пи**ец»

Келвин Гастелум, средневес UFC:

«Молюсь за Уайдмана. Желаю ему наискорейшего восстановления!»

Татьяна Суарес, представительница женского минимального веса UFC:

«Боже мой. у меня болит сердце».

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