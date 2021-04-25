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Намаюнас нокаутировала Жанг на второй минуте в со-главном бою UFC 261: видео

06:43
Роуз Намаюнас стала чемпионкой UFC в минимальном весе. Фото Twitter
Роуз Намаюнас стала чемпионкой UFC в минимальном весе. Фото Twitter
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Американка Роуз Намаюнас в со-главном бою UFC 261 нокаутом в первом раунде победила китаянку Вейли Жанг в поединке за титул чемпионки промоушена в минимальном весе.

На второй минуте первого раунда Намаюнас удался лоу-кик, после чего Роуз пошла добивать соперницу. Чжан начала уклоняться от ударов на настиле, но все равно пропустила несколько ударов в голову. Рефери принял решение остановить поединок, чтобы не допустить травмы Жанг.

Американка вернула себе титул чемпионки промоушена, который потеряла в 2019 году после поражения от Джессики Андраде.

Для 28-летней Намаюнас это 13-я победа при четырех поражениях, для Жанг это второе поражение при 21 победе.

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