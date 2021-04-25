Намаюнас нокаутировала Жанг на второй минуте в со-главном бою UFC 261: видео
06:43
Американка Роуз Намаюнас в со-главном бою UFC 261 нокаутом в первом раунде победила китаянку Вейли Жанг в поединке за титул чемпионки промоушена в минимальном весе.
На второй минуте первого раунда Намаюнас удался лоу-кик, после чего Роуз пошла добивать соперницу. Чжан начала уклоняться от ударов на настиле, но все равно пропустила несколько ударов в голову. Рефери принял решение остановить поединок, чтобы не допустить травмы Жанг.
Американка вернула себе титул чемпионки промоушена, который потеряла в 2019 году после поражения от Джессики Андраде.
Для 28-летней Намаюнас это 13-я победа при четырех поражениях, для Жанг это второе поражение при 21 победе.
THUG ROSE +170 ?#ufc261— Barstool Sportsbook (@BSSportsbook) April 25, 2021
pic.twitter.com/S0Mn5mj8Yq
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