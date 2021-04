Усман во втором раунде нокаутировал Масвидаля и защитил титул чемпиона UFC: видео

Нигерийский боец Камару Усман 25 апреля во втором раунде нокаутировал Хорхе Масвидаля и защитил титул чемпиона UFC в полусреднем весе. Поединок проходил на турнире UFC 261 в Лас-Вегасе (США).

Во втором раунде «Нигерийский кошмар» исполнил удар справа, чем отправил соперника на настил. Только Усман пошел добивать Масвидаля, рефери сразу остановил поединок.

Для Усмана это 14-я победа подряд в UFC.

Это второе поединок между соперниками. Масвидаль принял первый бой с Усманом на шестидневном уведомлении, уступив действующему чемпиону единогласным судейским решением. Бой проходил на UFC 251 в Абу-Даби.

KAMARU USMAN WITH THE MASSIVE RIGHT HAND

WOW. #UFC261 pic.twitter.com/xBF5j8CkQn