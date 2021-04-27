Проигравший нокаутом Масвидаль хочет вернуться до конца года поединком против Ника Диаса

Американец с кубинскими корнями Хорхе Масвидаль, проигравший нокаутом чемпиону UFC Камару Усману, планирует провести поединок до конца года.

«Я определенно буду драться снова в этом году, — сказал Масвидаль в интервью ESPN. — Я планировал выступать почаще. Если я смогу, по крайней мере, провести еще один бой в этом году, я буду счастлив. Если я смогу получить два, что сомнительно, это будет еще круче».

Масвидаль надеется, что его соперником станет 37-летний Ник Диас, не выходивший в октагон с января 2015 года.

«Ник — зверь. Но мне все равно, так как я собираюсь выступать в установленный срок, — заявил Масвидаль. — Я не собираюсь драться прямо сейчас, но, если Ник действительно хочет выступить в конце этого года, то с удовольствием встречусь с ним".

"Если ты хочешь сделать что-то правильное для своего брата, то я готов, - добавил боец. - Я слышал, что он не очень-то рад тому, что я сделал с его младшим братом. И я его понимаю. Я сочувствую Нику в этой ситуации, так как представляю, как бы я себя повел, когда кто-то так поступил бы с моим младшим братом. Так что погнали».

Масвидаль провел бой с младшим братом Ника Нейтом Диасом в ноябре 2019 года на UFC 244. Хорхе избивал оппонента в течение трех раундов, вынудив доктора остановить поединок из-за сильного рассечения над глазом Диаса.