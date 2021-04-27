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Масвидаль — о поражении нокаутом Усману: «Это было красиво»

12:25

Хорхе Масвидаль прокомментировал поражение нокаутом в реванше с действующим чемпионом UFC Камару Усманом.

«Я подумал, что он собирается пройти в ноги, и к тому времени, когда я понял, что это не так, было уже слишком поздно. Я неправильно прочитал информацию. Он обхитрил меня. Я стал фанатом этого момента, потому что очень люблю этот вид спорта. Это было красиво. Прекрасная техника», — сказал Масвидаль в интервью ESPN.

Бойцы сразились в минувшие выходные в главном событии UFC 261 в Джексонвилле. Поражение нокаутом Усману стало первым в карьере Масвидаля. Во втором раунде чемпиону удалось нанести сокрушительный правый кросс в подбородок претендента. ?

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