«Чеченский гангстер лучше стоктонского гангстера». Чимаев объяснил, почему ему интересен бой с Ником Диасом

Непобежденный шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев прокомментировал гипотетический поединок с американцем Ником Диасом.

«Он легенда, — сказал Чимаев о Диаса в интервью MMA Junkie. — Все знают о нем в мире ММА. Он хороший боец. Эти хорошие парни играют в гангстеров. Получится неплохой поединок, если он захочет сразиться со мной. Я не знаю. Может быть, он напуган.

Сколько месяцев я отсутствовал? - спросил Чимаев. — Он уже столько лет не бился. Было бы хорошо, если он вернется. Я думаю, что UFC может заработать хорошие деньги на этом — пресс-конференции и так далее. Мне нравятся эти парни. Мы поиграем в гангстеров.

Я вернусь. Собираюсь уничтожить кого-нибудь. Теперь появился Диас. Я не знаю, может быть, подраться с обоими? Оба брата. Выясним, кто настоящий гангстер. Чеченский гангстер лучше стоктонского гангстера".

Диас не выступал с января 2015 года, когда он встретился с легендарным Андерсоном Сильвой. Изначально он проиграл бразильцу решением судей, но позже поединок признали несостоявшимся из-за нарушения антидопинговых правил со стороны обоих бойцов.

Чимаев провел последний бой в сентябре прошлого года в Вегасе, где он нокаутировал американца Джеральда Мершарта.