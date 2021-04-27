Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

«Чеченский гангстер лучше стоктонского гангстера». Чимаев объяснил, почему ему интересен бой с Ником Диасом

13:53
Теги:

Непобежденный шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев прокомментировал гипотетический поединок с американцем Ником Диасом.

«Он легенда, — сказал Чимаев о Диаса в интервью MMA Junkie. — Все знают о нем в мире ММА. Он хороший боец. Эти хорошие парни играют в гангстеров. Получится неплохой поединок, если он захочет сразиться со мной. Я не знаю. Может быть, он напуган.

Сколько месяцев я отсутствовал? - спросил Чимаев. — Он уже столько лет не бился. Было бы хорошо, если он вернется. Я думаю, что UFC может заработать хорошие деньги на этом — пресс-конференции и так далее. Мне нравятся эти парни. Мы поиграем в гангстеров.

Я вернусь. Собираюсь уничтожить кого-нибудь. Теперь появился Диас. Я не знаю, может быть, подраться с обоими? Оба брата. Выясним, кто настоящий гангстер. Чеченский гангстер лучше стоктонского гангстера".

Диас не выступал с января 2015 года, когда он встретился с легендарным Андерсоном Сильвой. Изначально он проиграл бразильцу решением судей, но позже поединок признали несостоявшимся из-за нарушения антидопинговых правил со стороны обоих бойцов.

Чимаев провел последний бой в сентябре прошлого года в Вегасе, где он нокаутировал американца Джеральда Мершарта.

Читайте также

В финале мы ждали огня, а получили извержение вулкана! ЦСКА спасся за доли секунды, но пропустил в овертайме
«Подумали, что все уже закончено? Подумайте еще разок». Что пишут за океаном о камбэке юниорской сборной России в матче против США
Фигуристка из академии Плющенко потенциально сильнее Трусовой и Валиевой. Но у нее проблемы с психологией
Экс-фигуристка сборной — о финансовом положении спортсменов: «После чемпионата России просила маму скинуть денег на кофе»

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд