Президент Союза ММА России прокомментировал уход Федора Емельяненко с поста Председателя наблюдательного совета организации

Президент Союза ММА России Радмир Габдуллин высказался относительно ухода Федора Емельяненко с поста Председателя наблюдательного совета организации.

«Уход Федора Емельяненко с поста Председателя набсовета Союза ММА России стал потерей для нас. Он занимал эту должность последние 4 года, после того, как ушел с поста руководителя нашей организации. Федор принял решение уйти из Союза ММА России в непростой для российского спорта период, когда наши спортсмены отстранены от международных выступлений и всем нам нужна взаимная поддержка и сплочение. Тем не менее, я уважаю решение Федора. Он внес огромный вклад в развитие ММА в России. Он — личность, олицетворение нашего спорта и ориентир для многих ребят и девушек, кто только начинает свой спортивный путь. Для меня Федор — больше чем кумир, великий спортсмен, живая легенда, он товарищ, который всегда рядом — даже теперь, когда он выбрал свой путь. Мы будем ждать продолжения его спортивной карьеры, а также следить за выступлениями команды Fedor Team.

Хочу обратиться к молодежи и членам семьи ММА, которые, возможно, считают уход Федора с поста Председателя набсовета переломным в истории нашей организации. Это не так. Мы продолжаем развивать ММА — привлекаем к спорту все больше отважных и амбициозных юношей и девушек. За 10 лет Союз ММА России стал не только самым динамично развивающимся видом спорта, но и неотъемлемым, надежным звеном единой государственной спортивной системы по пропаганде патриотического воспитания. Наша основная цель — сделать ММА массовым и приоритетным национальным видом спорта. Мы убеждены, что такой подход позволит талантливым ребятам в будущем найти себя в профессиональном спорте и в конечном счете повысить его уровень», — приводит слова заявления пресс-служба организации.