Гилберт Бернс сравнил Хамзата Чимаева с покинувшим UFC Сейджем Норткаттом

Экс-претендент на титул UFC в полусреднем весе Гилберт Бернс сравнил непобежденного Хамзата Чимаева с бывшим бойцом UFC Сейджем Норткаттом.

«У него (Хамзата Чимаева) необычный акцент, который идет ему, и говорит правильные вещи — сказал Бернс в интервью SportsKeeda. — Также в его активе досрочные победы. Хабиб [Нурмагомедов] выходил из игры, поэтому им нужен был такой парень — особенно парень, который может говорить по-английски, который может быть героем, и он все делал очень хорошо».

«Мы видели пару таких парней. Конора [Макгрегора], наверное, тоже можно отнести к их числу. Мы видели, что Сейдж Норткатт был примерно таким же — чувак был везде, о нем все говорили пока он не проиграл. Шумиха вокруг него была в некотором роде сумасшедшей. Особенно, когда этот парнишка оформил несколько нокаутов и выполнял безумные сальто после побед. Это было примерно так. Но я действительно считаю, что Хамзат Чимаев очень хорош».

На счету 26-летнего Сейджа Норткатта 11 побед и 3 поражения. В конце 2015 года американец подписал контракт с UFC, а затем покинул эту организацию в 2018 году, перейдя в промоушен One Championship. Норткатт в начале карьеры в сильнейшей лиге находился в статусе одной из главных восходящих звезд. В последнем поединке, который состоялся в мае 2019 года, Норкатт потерпел поражение нокаутом от Космо Александре, получив серьезную травму лица.

Гилберт Бернс сразится с Хамзатом Чимаевым на турнире UFC 273, который состоится в ночь на 10 апреля в Джексонвилле. На счету Бернса 20 побед и 4 поражения, у Чимаева — 10 побед и 0 поражений.