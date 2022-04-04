Ковингтон: «Чимаев и Бернс не на моем уровне»

Первый номер рейтинга UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон (17-2) сообщил, что ни Гилберт Бернс (20-4), ни Хамзат Чимаев (10-0) не находятся на его уровне.

«Чимаев проводит всего лишь первый претендентский бой, — сказал Ковингтон в интервью Джеймсу Линчу. — При этом Бернс даже не настоящий претендент, потому что его отправляли в нокаут легковесы. Да, его нокаутировал легковес. Этот парень не должен быть претендентом.

На самом деле меня не особо интересует этот бой. Это очередной проходняк. Оба парня не на моем уровне. Я народный чемпион вне зависимости от категории. Никто не остановит меня. Я на пике и с каждым днем становлюсь лучше».

Чимаев подерется с Бернсом 10 апреля на турнире UFC 273 в Джексонвилле, Флорида. Бой пройдет в полусреднем весе. Чимаев занимает 11-ю строчку рейтинга, а Бернс — 2-ю.