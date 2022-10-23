Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 09:29

Гаджиев назвал самого конкурентного соперника для Махачева

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев назвал потенциальных конкурентов нового чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева.

«Ислам в этом бою будет однозначным фаворитом, но Волнаковски из всех возможных соперников, включая бойцов легкого веса, является самым конкурентным. Остальных я конкурентами не считаю. Сейчас говорят про Бенеила Дариуша. Но при всем уважении к его навыками бить левшей, он не тот, кто реально может навредить Исламу», — цитирует Гаджиева MMA.Metaratings.ru.

Махачев в главном поединке на турнире UFC 280 победил Чарльза Оливейру. 31-летний россиянин завоевал вакантный титул чемпиона в легком весе.

После победы он вызвал на бой чемпиона UFC в полулегком весе Александра Волкановски.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/gadziev-krome-volnanovki-u-maxaceva-net-konkurentov-v-ufc-51917/
Алекс Волкановски
Ислам Махачев
Камил Гаджиев
UFC
ММА
0
Читайте также
Как победа Махачева снова сделала Хабиба главным в UFC
ВАДА и РУСАДА спорят о «деле Валиевой»: узнаем ли мы вердикт?
СМИ узнали о подготовке Киевом провокации с «грязной бомбой»
СБУ подтвердила задержание главы «Мотор Сич» Богуслаева
В бундестаге предложили Германии, Франции и Польше объединиться против России
Особенности танка Т-72Б3М: фотогалерея «Известий»
Материалы сюжета: UFC 280: Махачев — Оливейра, Ян — О'Мэлли и другие бои
Брайс Митчелл — о поражении Яна: «Это было самое жестокое ограбление»
Дрозд — о победе Махачева над Оливейрой: «Ислам вырос на примере Хабиба. Это новая суперзвезда»
Дрозд назвал натянутой победу О'Мэлли над Яном
Хорхе Масвидаль: «Судьи в Абу-Даби портят карьеру»
Абсолютно все независимые судьи отдали победу Яну в бою с О'Мэлли
Василевский: «Вряд ли кто-то сможет победить Махачева в легком весе»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Генри Сехудо — о поражении Яна: «Худшее ограбление в истории UFC»

Абсолютно все независимые судьи отдали победу Яну в бою с О'Мэлли
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости