Бывший двойной чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весе Генри Сехудо (16-2) раскритиковал судей, которые отдали Шону О'Мэлли (16-1) победу над Петром Яном (16-4) на UFC 280.

«Худшее ограбление в истории UFC. Надеюсь, наш вид спорта не станет боксом», — написал Сехудо в Twitter.

Ян проиграл О'Мэлли раздельным решением судей (29-28, 29-28, 28-29). Бой состоялся 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.