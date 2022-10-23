Абсолютно все независимые судьи отдали победу Яну в бою с О'Мэлли

Портал MMA Decisions опубликовал судейские подсчеты популярных американских спортивных изданий. Выяснилось, что сотрудники всех 26 изданий, вроде Sherdog и ESPN, отдали победу Петру Яну (16-4) в бою с Шоном О'Мэлли (16-1) на UFC 280.

19 аналитиков отдали победу Яну со счетом 29-28, а другие семь — со счетом 30-27.

Ян проиграл О'Мэлли раздельным решением судей (29-28, 29-28, 28-29). Бой состоялся 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.