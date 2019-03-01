Появилось видео задержания Александра Емельяненко

В Интернете появилось видео задержания российского бойца Александра Емельяненко. Ранее телеграм-канал Baza сообщил, что 37-летний спортсмен попал в ДТП под Кисловодском.

Емельяненко попытался скрыться от эвакуаторщиков, которые хотели убрать его машину. В результате этого он попал в ДТП и разбил два автомобиля. Спортсмен находился в состоянии алкогольного опьянения.

Емельяненко взялся за старое. Он пьяный попал в ДТП и устроил перепалку с полицией //

Дебоши, ДТП, пьяные драки. Все скандалы с Емельяненко //

Александр Емельяненко. Главный трешер страны //

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