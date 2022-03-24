Появилось видео погони полиции за Конором Макгрегором
Конор Макгрегор был арестован за опасное вождение
Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор был арестован за опасное вождение. В интернете появились кадры данного инцидента.
Полиция остановила Bentley Continental GT Макгрегора стоимостью около 170 тысяч евро в западной части Дублина вечером 22 марта.
Спортсмена доставили в полицейский участок для предъявления обвинения, после чего отпустили под залог. Автомобиль был отправлен на штрафстоянку, но впоследствии возвращен владельцу.
В апреле Макгрегор предстанет перед судом, в 2017 году суд уже штрафовал ирландца за превышение скорости на 400 евро.
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