Появилось видео погони полиции за Конором Макгрегором

Конор Макгрегор был арестован за опасное вождение

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор был арестован за опасное вождение. В интернете появились кадры данного инцидента.

Полиция остановила Bentley Continental GT Макгрегора стоимостью около 170 тысяч евро в западной части Дублина вечером 22 марта.

Спортсмена доставили в полицейский участок для предъявления обвинения, после чего отпустили под залог. Автомобиль был отправлен на штрафстоянку, но впоследствии возвращен владельцу.

В апреле Макгрегор предстанет перед судом, в 2017 году суд уже штрафовал ирландца за превышение скорости на 400 евро.