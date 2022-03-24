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Сегодня, 15:55

Появилось видео погони полиции за Конором Макгрегором

Конор Макгрегор был арестован за опасное вождение
Иван Шитик
Корреспондент
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Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор был арестован за опасное вождение. В интернете появились кадры данного инцидента.

Полиция остановила Bentley Continental GT Макгрегора стоимостью около 170 тысяч евро в западной части Дублина вечером 22 марта.

Спортсмена доставили в полицейский участок для предъявления обвинения, после чего отпустили под залог. Автомобиль был отправлен на штрафстоянку, но впоследствии возвращен владельцу.

В апреле Макгрегор предстанет перед судом, в 2017 году суд уже штрафовал ирландца за превышение скорости на 400 евро.

Конор Макгрегор
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