«Мы слишком большие для него». Чимаев не верит, что Конор согласится потренироваться с ним

Полусредневес UFC Хамзат Чимаев считает, что Конор Макгрегор не ответит на его предложение потренироваться вместе.

«Не думаю, что Конор откликнется на мое предложение вместе потренироваться, — сказал Чимаев на The MMA Hour. — Также не считаю, что он будет драться со мной или с Дарреном. Мы слишком большие для него. Усман меньше меня, я видел его в жизни. Может быть, Конор подерется с Усманом. Мы можем помочь ему, если он хочет. Конор известный. Он в 10 раз известнее меня. Он может говорить о бое с Усманом. Все понимают, что это просто бизнес».

Ранее Чимаев говорил, что готов помочь Макгрегору в подготовке к бою с Усманом.

Чимаев подерется с Бернсом 9 апреля на турнире UFC 273 в Джексонвилле, Флорида. Бой пройдет в полусреднем весе. Чимаев занимает 11-ю строчку рейтинга, а Бернс — 2-ю.