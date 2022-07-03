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Сегодня, 10:56

Порье и Чендлер устроили перепалку на турнире UFC 276

Давид Хачатрян
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Легковесы UFC Дастин Порье (28-7) и Майкл Чендлер (23-7) вступили в словесную перепалку на турнире UFC 276 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Чтобы конфликт не перешел в драку, пришлось вмешаться охране. Согласно MMA Fighting, Порье назвал Чендлера «фальшивкой», а также обещал ему «надрать зад».

Порье занимает вторую строчку рейтинга легкого дивизиона. В последнем бою он проиграл Чарльзу Оливейре (33-8) сабмишном во втором раунде 11 декабря 2021 года на UFC 269 в Лас-Вегасе, США.

Чендлер занимает пятую строчку рейтинга легкого дивизиона. В прошлом бою он победил Тони Фергюсона (23-5) нокаутом во втором раунде. Поединок состоялся 8 мая на UFC 274 в Финиксе, США.

Источник: https://www.youtube.com/shorts/gLgwD_5c_Gs
Дастин Порье
Майкл Чендлер
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