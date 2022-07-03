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Сегодня, 11:02

Нейт Диас дал журналисту пощечину. Видео

Появилось видео того, как Нейт Диас дал журналисту пощечину
Давид Хачатрян
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37-летний американский полусредневес UFC Нейт Диас (20-13) разозлился на репортера издания Full Send MMA Шона Мака за то, что тот спросил, пришел ли он на турнир, чтобы поддержать Шона О'Мэлли (15-1). Видео инцидента.

«Стоктонский боец Нейт Диас пришел поддержать «Сахарка» Шона, верно?», — сказал репортер, на что Диас ответил, что ему нужно внимательнее следить за его постами в Twitter, после чего ударил по микрофону, а затем дал пощечину самому репортеру.

Диас идет на серии из двух поражений. В последнем бою, который состоялся 12 июня 2021 года на UFC 263, он единогласным решением судей (49-46, 49-46, 49-46) проиграл Леону Эдвардсу (19-3).

Нейт Диас
ММА
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