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Сегодня, 10:28

Джон Джонс высмеял Адесанью после его победы на UFC 276

Давид Хачатрян
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Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс (26-1) дал ясно понять, что у чемпиона UFC в среднем весе Исраэля Адесаньи (23-1) будет мало шансов в бою со следующим претендентом Алексом Перейрой (6-1).

«Бро, я не могу не думать об этом. Что ты можешь противопоставить Алексу со своими глянцевыми ноготками и застывшей стойкой?», — написал Джонс в Twitter.

Адесанья победил Каннонье единогласным решением судей (49-46, 50-45, 49-46) 3 июня на UFC 276 на «Ти-Мобайл Арена» в Лас-Вегасе, США.

Перейра нокаутировал Шона Стрикленда (25-4) в первом раунде на UFC 276 на «Ти-Мобайл Арена» в Лас-Вегасе, США.
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