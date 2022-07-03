Джон Джонс высмеял Адесанью после его победы на UFC 276

Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс (26-1) дал ясно понять, что у чемпиона UFC в среднем весе Исраэля Адесаньи (23-1) будет мало шансов в бою со следующим претендентом Алексом Перейрой (6-1).

«Бро, я не могу не думать об этом. Что ты можешь противопоставить Алексу со своими глянцевыми ноготками и застывшей стойкой?», — написал Джонс в Twitter.

Адесанья победил Каннонье единогласным решением судей (49-46, 50-45, 49-46) 3 июня на UFC 276 на «Ти-Мобайл Арена» в Лас-Вегасе, США.