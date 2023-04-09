Гилберт Бернс: «Я буду драться с победителем боя Эдвардса и Ковингтона»

Полусредневес UFC Гилберт Бернс (22-5) заявил, что заслуживает быть следующим претендентом на титул.

«Я думаю, я буду биться с победителем боя Колби и Леона, — сказал Бернс ESPN. — Дана Уайт, кажется, это подтвердил. Дайте мне возможность страховать этот бой. Я следующий претендент на титул. Мне не надо ничего доказывать, все знают, что я готов драться с кем угодно и когда угодно. Но не в этот раз. Никто не хотел драться с Хамзатом, а я принял этот вызов. Я единственный из топ-5 с тремя победами подряд, я финиширую оппонентов. Я заслужил бой за титул».

Бернс победил Хорхе Масвидаля (35-17) единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28) 8 апреля на UFC 287 в Майами, США.