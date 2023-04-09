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Сегодня, 09:55

Дана Уайт: «Думаю, Перейра поднимется в полутяжелый вес»

Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
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Глава UFC Дана Уайт объяснил, почему Алекс Перейра должен подняться в полутяжелую весовую категорию.

«Сделать им трилогию в UFC? Честно, я думаю, что Перейра после этого боя поднимется в 205. Он монстр. Я знаю, что даже за два часа до взвешивания ему все еще нужно было согнать 2 фунта. Я не утверждаю, что он поднимается в 205, но предполагаю, что это произойдет, вы можете спросить его сами. Я не удивлюсь, если это произойдет».

Перейра проиграл нокаутом Исраэлю Адесанье в поединке за звание чемпиона UFC в среднем весе.

Алекс Перейра
Дана Уайт
UFC
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