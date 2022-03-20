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Сегодня, 13:58

Польские футбольные фанаты «Легии» устроили драку и сорвали боксерский турнир Glory 80

Появилось видео, как польские футбольные фанаты сорвали боксерский турнир в Бельгии
Давид Хачатрян
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Польские футбольные фанаты «Легии» устроили драку и сорвали турнир ММА Glory 80.

19 марта состоялся турнир Glory 80 на Trixxo Arena в Хасселте, Бельгия. В со-главном бою вечера, во время поединка Бадра Хари и Аркадиуша Вжосека, польские фанаты, связанные с футбольным клубом «Легия», стали бросать бутылки в болельщиков Хари, пишет издание Algemeen Dagblad.

Когда Вжосек ударом колена отправил Хари в нокдаун, польские фанаты напали на поддержку Хари. Большая часть поляков на трибунах стали кидаться в людей стульями. Поединок между Хари и Вжосеком был признан несостоявшимся, в то время как главный бой Рихтер — Саддик отменен.

«Glory выражает глубокие сожаления из-за того, что турнир был прерван людьми, которые проигнорировали безопасность окружающих. Мы никогда не оправдываем тех, кто ставит под сомнение безопасность других фанатов, которые приходят на наши турниры и наслаждются боями».

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=MJlHMqu8rdU
ФК Легия
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