Дана Уайт заявил, что бой Усман — Эдвардс может состояться в Великобритании
Бой между Усманом и Эдвардсом может состояться в Великобритании
Глава UFC Дана Уайт сообщил, что для идеального шоу UFC Fight Night 204 не хватало всего одного боя — боя за звание чемпиона UFC в полусреднем весе между Камару Усманом и Леоном Эдвардсом.
«Мысль о том, что можно было устроить сегодня главным событием поединок Камару Усмана и Леона Эдвардса, убивает меня, — сказал Уайт в интервью BT Sport. — Было бы невероятно устроить их бой здесь. Единственное, что не хватало UFC Fight Night 204, так это их боя».
Спустя некоторое время Эдвардс отреагировал на слова Уайта. «Давайте сделаем бой в Великобритании», — написал британский боец в Twitter.
Турнир UFC Fight Night 204 состоялся 19 марта на арене О2 в Лондоне. В главном бою вечера Том Аспинэлл победил Александра Волкова самбишном в первом раунде.
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