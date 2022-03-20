Американский боец UFC Нейт Диас готов перейти в Bellator

Полусредневес UFC Нейт Диас обратился к Bellator с просьбой дать ему бой на Bellator 279. Так он отреагировал на возможный бой на этом турнире между Янси Медейросом и Эммануэлем Санчесом.

«Хочу подраться в карде Bellator 279 на Гавайи вместе со своим другом Янси Медейросом», — написал Диас в Twitter, отметив Twitter-аккаунт Bellator.

Диас идет на серии из двух поражений. В последнем бою, который состоялся 12 июня 2021 года на UFC 263, он единогласным решением судей проиграл Леону Эдвардсу (19-3).