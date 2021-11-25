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Камару Усман: «Перед реваншем с Ковингтоном я сломал правую руку об голову Гэтжи»

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Колби Ковингтон и Камару Усман. Фото USA Today Sports
Колби Ковингтон и Камару Усман. Фото USA Today Sports
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Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман рассказал, как за три недели до боя с Колби Ковингтоном сломал руку в спарринге с Джастином Гэтжи.

«Я сломал руку до боя с Колби. За три недели до боя. И все эти три недели я не бил правой рукой. Начал бить только в раздевалке перед самим поединком. А руку сломал об голову Джастина Гэтжи. В спарринге. Мы с ним основные спарринги-партнеры и большой и маленький брат», — сказал Усман на «Full Send Podcast».

7 ноября Усман победил Ковингтона единогласным решением на UFC 268 и в пятый раз подряд защитил пояс полусреднего веса.

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Никита Горшенин все материалы автора
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