Камару Усман: «Перед реваншем с Ковингтоном я сломал правую руку об голову Гэтжи»

Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман рассказал, как за три недели до боя с Колби Ковингтоном сломал руку в спарринге с Джастином Гэтжи.

«Я сломал руку до боя с Колби. За три недели до боя. И все эти три недели я не бил правой рукой. Начал бить только в раздевалке перед самим поединком. А руку сломал об голову Джастина Гэтжи. В спарринге. Мы с ним основные спарринги-партнеры и большой и маленький брат», — сказал Усман на «Full Send Podcast».