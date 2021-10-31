Временный чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян прокомментировал победу над Кори Сэндэгеном на турнире UFC 267 в Абу-Даби (ОАЭ).

«Кори — достойный оппонент, достойный воин, я знал, что у нас будет драка, — сказал Ян в октагон-интервью после боя. -Я понимал, что в какой-то момент я переломлю ход поединка. Дай Бог, все получилось. Я знал, что он будет много двигаться, в этом заключалась его тактика, он высокий, постоянно двигается. У нас была задача постоянно поддавливать его. Я второй раз в Абу-Даби становлюсь чемпионом, для меня это стало как родное место. Все знают, кто тут настоящий чемпионом. Стерлинг бегает сейчас. Я готов драться с любым — хоть с Диллашоу, хоть с клоуном Стерлингом!»

30 октября 28-летний Ян победил 29-летнего Сэндхэгена единогласным решением на UFC 267 и стал временным чемпионом в легчайшем весе.

Ян одержал 16 побед в ММА при двух поражениях. У Сэндхагена 14 побед и четыре поражения.