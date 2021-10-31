Кори Сэндхэген: «Петр Ян был лучше меня»

Претендент на временный пояс UFC в легчайшем весе Кори Сэндхэген поделился эмоциями после поражения Петру Яну.

«Он был лучше меня сегодня, чертовски хороший боец. Перед решением я понимал, что не выиграл. Для меня это большой опыт. Я научусь на нем и вернусь сильнее», — сказал Сэндхэген в октагон-интервью после боя.

Ян победил Сэндхэгена единогласным решением на UFC 267 и стал временным чемпионом в легчайшем весе.