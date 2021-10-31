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Кори Сэндхэген: «Петр Ян был лучше меня»

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Претендент на временный пояс UFC в легчайшем весе Кори Сэндхэген поделился эмоциями после поражения Петру Яну.

«Он был лучше меня сегодня, чертовски хороший боец. Перед решением я понимал, что не выиграл. Для меня это большой опыт. Я научусь на нем и вернусь сильнее», — сказал Сэндхэген в октагон-интервью после боя.

Ян победил Сэндхэгена единогласным решением на UFC 267 и стал временным чемпионом в легчайшем весе.

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Никита Горшенин все материалы автора
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