Педро Муньос: «Чтобы переводить Яна, Стерлингу нужно меняться с ним ударами и ловить момент. А это опасно»

9-й номер рейтинга легчайшего веса UFC Педро Муньос рассказал о тренировках с Петром Яном и поделился прогнозом на реванш россиянина с Алджамейном Стерлингом.

«Это очень тяжелый бой для Алджамейна. Если Ян будет давить его ударами на руках, то ему придется лезть в борьбу, где Ян будет легко защищаться от проходов. Чтобы переводить Яна, ему нужно будет меняться с ним ударами заходить на среднюю дистанцию и подлавливать момент. Алджамейну нужно заставить Яна уважать себя, попадать так хорошо, чтобы тот перекрывался и уже считался с этими ударами.

Но вот так стоять с Яном на средней дистанции и меняться очень опасно. По-другому же его перевести — проходами с дистанции у Стерлинга не получится. В первом бою он слишком торопился с тейкдаунами, его тайминг для проходов был неудачным.

Ян сильно бьет для бойца своей весовой, очень талантливый парень. Я тренировался с ним пару раз, он очень работящий, хороший парень. Мне было бы интересно увидеть его реванш с Альдо».

Реванш Яна и Стерлинга пройдет 30 октября на UFC 267.