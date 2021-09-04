Бывший чемпион UFC и претендент на пояс Pride Куинтон «Рампэйдж» Джексон вспомнил бой Кевина Рэндельмана и Федора Емельяненко в июне 2004-го.

«Что меня удивило в этом слэме — когда Федора припечатали, его выражение лица никак не изменилось. Не хотел бы я оказаться за покерным столом против него», — сказал Джексон на подкасте Thiccc Boy.

Федор победил Рэндельмана кимурой в 1-м раунде четвертьфинала Гран-При Pride в тяжелом весе. Джексон работал на том поединке приглашенным экспертом-комментатором.