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Рампэйдж — о слэме Рэндельмана в бою с Федором: «Удивило, что выражение лица Федора даже не поменялось»

02:39
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Бывший чемпион UFC и претендент на пояс Pride Куинтон «Рампэйдж» Джексон вспомнил бой Кевина Рэндельмана и Федора Емельяненко в июне 2004-го.

«Что меня удивило в этом слэме — когда Федора припечатали, его выражение лица никак не изменилось. Не хотел бы я оказаться за покерным столом против него», — сказал Джексон на подкасте Thiccc Boy.

Федор победил Рэндельмана кимурой в 1-м раунде четвертьфинала Гран-При Pride в тяжелом весе. Джексон работал на том поединке приглашенным экспертом-комментатором.

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Никита Горшенин все материалы автора

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