Рампэйдж — о слэме Рэндельмана в бою с Федором: «Удивило, что выражение лица Федора даже не поменялось»
02:39
Бывший чемпион UFC и претендент на пояс Pride Куинтон «Рампэйдж» Джексон вспомнил бой Кевина Рэндельмана и Федора Емельяненко в июне 2004-го.
«Что меня удивило в этом слэме — когда Федора припечатали, его выражение лица никак не изменилось. Не хотел бы я оказаться за покерным столом против него», — сказал Джексон на подкасте Thiccc Boy.
Федор победил Рэндельмана кимурой в 1-м раунде четвертьфинала Гран-При Pride в тяжелом весе. Джексон работал на том поединке приглашенным экспертом-комментатором.
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю