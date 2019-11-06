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Отец Нурмагомедова намекнул, что бой с Фергюсоном пройдет в апреле, и ответил на вызов Мейвезера

11:15
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Абдулманап Нурмагомедов, отец российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, опубликовал в своем Instagram пост, в котором в числе прочего ответил на вызов Флойда Мейвейзера.

— Флойд ...уважаю желание провести бой с Хабибом, — написал Нурмагомедов-старший. — У нас сейчас самый ответственный момент, когда нам предстоит провести лучший бой в истории UFC. 12 против 12 из серии побед и болельщики ждут этого боя. Мы готовились к этому бою в обшей сложности больше года. Пять месяцев и бой должен состоятся. Ввпервые нам нужно будет выступить по боксу и нам нужен будет лагерь Ломаченко-старшего на полгода. Почему бы нет?

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