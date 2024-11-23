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Сегодня, 19:00

Определились финалисты чемпионата мира по ММА 2024 в Ханты-Мансийске

Ислам Бабаджанов
Корреспондент
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Определились финалисты чемпионата мира по смешанным единоборствам (ММА), который проходит в Ханты-Мансийске.

Соревнования проходят с 22 по 24 ноября в «Центре развития теннисного спорта».

Мужчины:

Весовая категория до 52,2 кг: Рахмоналиев Фарход (Россия) — Газарян Карен (Армения)
Весовая категория до 56,7 кг: Сириев Абдул-Малик (Россия) — Гусейнов Магомедганифе
Весовая категория до 61,2 кг: Назарзода Мухаммадкабир (Таджикистан) — Сакиров Сахиль Горхмаз Оглы (Азербайджан)
Весовая категория до 65,8 кг: Халухоев Юсуп (Россия) — Миравазов Шухрат (Таджикистан)
Весовая категория до 70,3 кг: Суюндиков Алавдин (Россия) — Фомочкин Илья (Россия)
Весовая категория до 77,1 кг: Амирмагомедов Хамид (Россия) — Гамидов Шамиль (Россия)
Весовая категория до 83,9 кг: Шихкеримов Фахрудин (Россия) — Абдулатипов Мурад (Россия)
Весовая категория до 93 кг: Исаев Абдула (Россия) — Гасанов Магомед (Россия)
Весовая категория до 120,2 кг: Гасайниев Омар (Россия) — Сиражудинов Гамзат (Россия)
Весовая категория до 120,2+ кг: Курамагомедов Муса (Россия) — Хазботов Аслан (Россия)

Женщины:

Весовая категория до 47,6 кг: Демина Екатерина (Россия) — Мальцева Галина (Россия)
Весовая категория до 52,2 кг: Петровская Моника (Россия) — Назарова Бибимавлюда (Россия)
Весовая категория до 56,7 кг: Гарса-Кастро София-Рейна (Мексика) — Лоткова Вера (Россия)
Весовая категория до 61,2 кг: Корнева Валерия (Россия) — Балдина Полина (Россия)
Весовая категория до 65,8 кг: Пирогова Дарья (Россия) — Стрекалина Ангелина (Россия)
Весовая категория до 70,3 кг: Девятова Татьяна (Россия) — Морозова Кристина (Россия)

Финальные противостояния состоятся 24 ноября. Всего в турнире приняли участие спортсмены из 35 стран.

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