Сборная России по ММА заняла первое командное место на чемпионате мира в Ханты-Мансийске

Сборная России по ММА заняла первое командное место на чемпионате мира по ММА, который завершился сегодня, 24 ноября.

Чемпионат мира по смешанным единоборствам проходил с 22 по 24 ноября в Ханты-Мансийске. Почетными гостями мероприятия стали Вадим Немков, Магомед Анкалаев, Ислам Омаров, Магомед Магомедкеримов.

Чемпионами мира стали:

Мужчины:

52,2 кг — Рахмоналиев Фарход (Россия)

56, 7 кг — Сириев Абдул-Малик (Россия)

61,2 кг - Сакиров Сахил-Кокхмаз-Оглы (Азербайджан)

65,8 кг — Халухоев Юсуф (Россия)

70,3 кг — Фомочкин Илья (Россия)

77,1 кг — Амирмагомедов Хамиди (Россия)

83,9 кг — Абдулатипов Мурад (Россия)

93 кг — Гасанов Магомед (Россия)

120,2 кг — Сиражудинов Гамзат (Россия)

120,2+ кг — Хазботов Аслан (Россия)

Женщины:

47,6 кг — Мальцева Галина (Россия)

52,2 кг — Моника Петровская (Россия)

56,7 кг — Гарза-Кастро София-Рейна (Мексика)

61,2 кг — Балдина Полина (Россия)

65,8 кг — Стрекалина Ангелина (Россия)

70,3 кг — Девятова Татьяна (Россия)