Сидельников: «Люди будут долго обсуждать, что сотворил Ковалев в бою с Мясниковым»

Спортивный директор лиги Ural FC и бывший боец Bellator Кирилл Сидельников подвел итоги турнира Ural FC 9 в Нижнем Новгороде.

«Я всегда критичен сам к себе, в том числе в боях. Нам определенно есть над чем работать, — цитирует Vprognoze.ru Сидельникова. — В некоторых боях я ожидал другого исхода, а есть бои, от которых я ничего не ожидал, а получился мощный выхлоп. В целом турнир был хороший, и мне понравился. Последний бой Ковалева и Мясникова вышел на заглядение. Люди будут много еще говорить о том, что сотворил «Белаз» в бою с Мясниковым. Для многих это стало неожиданностью.

23 ноября в главном событии турнира Ural FC 9 в Нижнем Новгороде белорус Владислав «Белаз» Ковалев победил россиянина Валерия Мясникова единогласным решением в боксерском поединке в ММА-перчатках в весе до 88 кг.