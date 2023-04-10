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Шон О'Мэлли: «Яир Родригес победит Алекса Волкановски»

Давид Хачатрян
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Второй номер рейтинга UFC в легчайшем дивизионе Шон О'Мэлли (16-1) считает, что у временного чемпиона полулегкого веса Яира Родригеса (15-3) есть все инструменты для победы над чемпионом Александром Волкановски (25-2).

«Я много от кого слышал, что Волк переедет Яира. Я так не думаю, — сказал О'Мэлли на своем YouTube-канале. — Яир очень опасен, у него похожий на мой стиль. Трудно доминировать над таким стилем. Яир будет бить коленями, ногами, локтями, резать твою кожу. Это очень интересный бой.

Я ставил на Волка в бою с Махачевым, и все мне только и говорили: «Ты с ума сошел». Да, это так. И тут я поставлю на победу Яира. Волк — лучший боец pound-for-pound, трудно сказать, что он проиграл Исламу, при том, что он дрался в другой весовой категории.

Как бы то ни было, Яир — настоящий зверь, поэтому я выберу его".

Волкановски и Родригес подерутся 8 июля на UFC 290. Турнир состоится на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Алекс Волкановски
Шон О`Мэлли
Яир Родригес
UFC
ММА
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