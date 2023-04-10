Денис Лаврентьев подерется с экс-чемпионом Bellator на RCC 15

Российский боец Денис Лаврентьев (12-2) встретится с экс-чемпионом Bellator бразильцем Эдуарду Дантасом (23-7) 13 мая на RCC 15 на арене КРК «Уралец» в Екатеринбурге, сообщают соцсети лиги. Бой пройдет в формате трех раундов.

Лаврентьев прервал серию из шести побед, проиграв Рахиму Мидаеву (12-1) техническим нокаутом в первом раунде на RCC 14. Бой состоялся 11 февраля в Тюмени.

Дантас прошлый бой выиграл у Хосе Алдэя (13-7) нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 6 февраля 2022-го на FAC 12 в Индепенденсе, США.