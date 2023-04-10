Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Игры
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 14:25

Шаблий: «Перейра вышел на бой слишком самоуверенным, но Адесанья показал профессорскую работу в ударной технике»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российский легковес Bellator Александр Шаблий рассказал, что сыграло решающую роль в поединке Исраэля Адесаньи и Алекса Перейры.

«В этом бою все решил геймплан. Я думал, что победит Перейра, но Исраэль удивил меня. Его план на бой кардинально отличался от других его поединков: он работал в атакующей манере, активно угрожал с первых же минут. По первому раунду было видно, что Перейра хотел донести свой нокаутирующий удар. Зажать к сетке и нокаутировать — это был его план на бой. Мне показалось, что Перейра вышел на этот бой слишком самоуверенным. Но Адесанья показал по-настоящему профессорскую работу в ударной технике. Чувство дистанции, тайминг — все было на высочайшем уровне», — цитирует Шаблия MMA.Metaratings.ru.

На турнире UFC 287, который прошел 9 апреля, Адесанья нокаутировал Перейру во втором раунде.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/shablii-adesanya-zakinul-primanku-a-pereira-na-nee-klyunul-242152/
Алекс Перейра
Исраэль Адесанья
ММА
0
Читайте также
Шоу Тутберидзе vs шоу Плющенко — что круче? Сравниваем и удивляемся
Старение и деградация. Команду Овечкина постигло неизбежное падение
Будет ли пасхальное перемирие с Украиной
Замглавы ЦБ РФ Заботкин назвал причину снижения курса рубля
СМИ сообщили о панике среди украинцев из-за ускорившейся мобилизации
«Подарок полетел, воздух чист, отработали супер!»
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Царукян: «Не факт, что Волкановски смог бы защититься от переводов и прессинга Хабиба»

Шон О'Мэлли: «Яир Родригес победит Алекса Волкановски»
Новости
RSS RSS
Все новости