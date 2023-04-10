Шаблий: «Перейра вышел на бой слишком самоуверенным, но Адесанья показал профессорскую работу в ударной технике»

Российский легковес Bellator Александр Шаблий рассказал, что сыграло решающую роль в поединке Исраэля Адесаньи и Алекса Перейры.

«В этом бою все решил геймплан. Я думал, что победит Перейра, но Исраэль удивил меня. Его план на бой кардинально отличался от других его поединков: он работал в атакующей манере, активно угрожал с первых же минут. По первому раунду было видно, что Перейра хотел донести свой нокаутирующий удар. Зажать к сетке и нокаутировать — это был его план на бой. Мне показалось, что Перейра вышел на этот бой слишком самоуверенным. Но Адесанья показал по-настоящему профессорскую работу в ударной технике. Чувство дистанции, тайминг — все было на высочайшем уровне», — цитирует Шаблия MMA.Metaratings.ru.

На турнире UFC 287, который прошел 9 апреля, Адесанья нокаутировал Перейру во втором раунде.