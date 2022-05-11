Шон О'Мэлли: «Когда Чендлер нокаутировал Фергюсона, я подумал, что мы стали свидетелями первого убийства в UFC»

О'Мэлли поделился впечатлениями от того, как Чендлер нокаутировал Фергюсона на UFC 274

13-й номер рейтинга UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли (15-1) рассказал, какая у него была первая реакция на нокаут в бою Тони Фергюсона (23-5) и Майкла Чендлера (23-7).

«Этот фронт-кик был таким... Чувак, Тони будто пролежал на канвасе 4 часа, — сказал О'Мэлли на своем YouTube-канале. — Я подумал: «Оу, черт возьми! Мы только что стали свидетелями первого убийства в UFC». Лишь однажды я испытывал что-то похожее — когда Марлон Мораес наглухо вырубил Алджамейна Стерлинга».

Чендлер победил Тони Фергюсона нокаутом во втором раунде. Поединок состоялся 8 мая на UFC 274 в Финиксе, США.