Чарльз Оливейра: «В бою с Гэтжи я даже не вспотел»

Первый номер рейтинга UFC в легком весе Чарльз Оливейра (33-8) рассказал, что заранее знал, что поединок против Джастина Гэтжи (23-4) не продлится дольше первого раунда.

«Я знал, что у Джастина тяжелые удары. Но я предупредил, что у меня тоже в руках имеется огневая мощь, — сказал бразилец в подкасте Trocao Franca. — Когда я попал по нему первым ударом, он сел на пятую точку. Мы оба хотели победить, поэтому мы закатили хорошее шоу.

В четверг я сказал своей команде, что этот бой не продлится больше одного раунда, что я даже не вспотею. Так все и произошло. Да, это были качели в ту и в другую сторону, но я даже не вспотел".

Оливейра победил Гэтжи сабмишном в первом раунде 8 мая на UFC 274 в Финиксе, США. Бразилец не получил титул чемпиона из-за того, что провалил взвешивание накануне турнира.