Крушение Фергюсона. Чендлер наглухо вырубил когда-то непобедимого Эль-Кукуя

На турнире UFC 274 в Аризоне случился пока самый яркий нокаут в UFC в этом году.

С 2013 по 2019 годы Тони Фергюсон выдал серию из 12 побед. Стал временным чемпионом, но не полноценным — бой с Хабибом Нурмагомедовым так и не состоялся, сорвавшись пять раз. Серия оборвалась почти ровно два года назад — 9 мая 2020-го, когда Тони проиграл техническим нокаутом Джастину Гэтжи.

В декабре же 2020-го Фергюсон уступил единогласным решением судей Чарльзу Оливейре, который впоследствии стал чемпионом, а в мая 2021-го Эль кукую — тоже UD — проиграл Бенеилу Дариушу. В обоих боях Тони показал удивительную стойкость, выдержав страшный армбар от Оливейры и скручивание пятки от Дариуша, но был намного хуже соперников — можно сказать, проиграл без шансов.

Для бывшего чемпиона Bellator в легком весе Майкла Чендлера это был лишь четвертый бой в UFC. Он стартовал в главном ММА-промоушене в январе 2021-го, победив нокаутом в первом раунде Дэна Хукера. Уже в мае 2021-го Майкл бился за титул с Оливейрой (поражение ТКО во втором раунде), а в ноября 2021-го он выдал сумасшедший бой с Джастином Гэтжи — дрался совершенно безумно, проиграл единогласным решением, но болельщикам этот дикий поединок очень понравился. Фергюсон — тоже боец ярчайший, так что сегодня в Финиксе ожидалось ЗРЕЛИЩЕ. И такой важный момент: президент UFC Дана Уайт перед боем заверил, что в случае поражения ни Фергюсон, ни Чендлер не будут уволены из промоушена.

Бойцы сразу задали высокий темп, и уже в начале второй минуты случился нокдаун: Фергюсон поймал Чендлера правым боковым навстречу, и тот упал. Майкл быстро поднялся, но было видно: Тони его потряс. Эль Кукуй ринулся добивать. Чендлер принял еще несколько крепких ударов, пошатывался, но все-таки не упал, а потом свалил Фергюсона силовым тейкдауном. Майкл начал активно работать из гарда, но все же не создал ситуацию, при которой Тони оказался бы в реально опасном положении.

Второй раунд обещал стать огненным, но продлился всего-то 17 секунд. Хотя развязка получилась как раз огненной: Чендлер выбросил фронт-кик (как-то по-футбольному) — точно в челюсть Фергюсону, который тут же упал без чувств. Глухой нокаут. Нокаут, достойный попадания в число самых брутальных нокаутов в истории UFC.

Тони Фергюсон.

Это первое поражение Фергюсона чистым нокаутом в карьере. Сейчас Тони 38, и он уже никогда не будет прежним. Рефлексы потеряны навсегда. Но не любовь болельщиков. «Тони! Тони!» — скандировал зал на протяжении боя. Так будет и в дальнейшем, даже если Фергюсон продолжит проигрывать (другой вопрос — а продолжит ли Тони карьеру? Скорее да, чем нет).

«Я даже особо не тренировал этот кик, случилось как случилось, — сказал Чендлер в октагон-интервью после боя. — Я увидел вход для этого удара, Тони очень длинный, но держит руки немного в стороне, поэтому напрашивался удар по центру снизу. Мы нарабатывали ложный тейкдаун и апперкот, но в первом раунде я сделал кое-какие ошибки.

Люди, которые смотрят этот бой дома, не поймут, каково это, когда ты проиграл так первый раунд, как проиграл я, и вернуться в бой. Тони Фергюсон сегодня был собой, и он вытащил из меня лучшее.

Мой левый глаз? Это впервые, когда меня ударили, и у меня раздвоилось зрение. Финикс! Есть ли хоть один фан в мире, кто не хочет посмотреть мой реванш с Чарльзом Оливейрой или Джастином Гэтжи?! И у меня есть еще одно имя на уме — Конор Макгрегор. Возвращайся, я хочу подраться с лучшей твоей версией в 170 фунтах!"