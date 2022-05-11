Федор Емельяненко поддержал идею совместного сбора Немкова и Анкалаева

45-летний российский боец Федор Емельяненко (40-6) считает, что действующий чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков (14-2) может провести совместный сбор с Магомедом Анкалаевым (17-1) — топовым полутяжеловесом UFC. Об этом Емельяненко сказал в интервью «СЭ».

— Вы за то, чтобы Вадим Немков провел сбор в Дагестане с Магомедом Анкалаевым?

— Магомеда я давно знаю, еще по Союзу ММА, по его удачным выступлениям. Я за. Может быть, Магомеда попросим приехать на сбор.

— Вы осознали, что стоит больше спарринг-партнеров похожих на Андерсона пригласить на ближайший сбор?

— Ребят мы приглашали. Кто-то мог, кто-то не смог приехать. У нас на сборах постоянно кто-то присутствует либо из сборной России, либо из профи. Ребята хорошие приезжают.

Ранее Немков говорил, что думает над тем, чтобы провести совместные сборы с Анкалаевым.

Немков и Кори Андерсон (14-2) дрались 15 апреля в со-главном событии турнира Bellator 277. Финал Гран-при Bellator завершился в 3-м раунде. За 5 секунд до конца 3-го из 5 раундов бойцы столкнулись головами. У россиянина открылось кровотечение. Бой был признан несостоявшимся.